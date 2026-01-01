Careers · Partners
Build an agency people can talk to
We're recruiting independent partners who want conversational ads as their core product — not another banner shop. Open the track that fits, then interview with our AI screener.
Partner trackIndependent contractor · Own businessRemote · build in your market
Independent Agency Founder — Conversational Ads
Start (or pivot) your own marketing agency with conversational AI ads as the core product. Not a job — an independent partner track with AI training support via Agentic Tech’s Claude Partner Network resources.Open track →
Hiring for a brand or publisher role?
Full-time and co-founder openings at the parent company live onagentic-tech.us/careers. For this page’s partner track, email[email protected].