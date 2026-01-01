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Careers · Partners

Build an agency people can talk to

We're recruiting independent partners who want conversational ads as their core product — not another banner shop. Open the track that fits, then interview with our AI screener.

Partner trackIndependent contractor · Own businessRemote · build in your market

Independent Agency Founder — Conversational Ads

Start (or pivot) your own marketing agency with conversational AI ads as the core product. Not a job — an independent partner track with AI training support via Agentic Tech’s Claude Partner Network resources.

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Hiring for a brand or publisher role?

Full-time and co-founder openings at the parent company live onagentic-tech.us/careers. For this page’s partner track, email[email protected].